Ciclo de palestras em Macaé reforça compromisso com a inclusão e diversidade na educaçãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/01/2025 10:57

Macaé -A Rede Municipal de Ensino de Macaé dará início ao ano letivo com um ciclo de palestras focado na educação inclusiva, promovido pela Secretaria de Educação. O evento, que acontecerá de 4 a 7 de fevereiro no Auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária, abordará temas como acessibilidade, equidade e o combate a preconceitos, com palestrantes de renome nacional.

Entre os convidados estão a neurocientista Marta Relvas, que falará sobre neurociência aplicada à sala de aula, e o escritor e ativista indígena Daniel Munduruku, que discutirá a influência da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. O ciclo será encerrado com a palestra da doutora em Antropologia Nilma Lino Gomes, abordando perspectivas políticas e pedagógicas da educação racial.

As inscrições já estão abertas para os 1.440 lugares disponíveis, com vagas limitadas por turno.