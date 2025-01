Macaé se prepara para o retorno às aulas - Foto: Divulgação

Macaé se prepara para o retorno às aulasFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2025 15:13

Macaé - A volta às aulas da rede municipal de ensino em Macaé está prevista para o dia 4 de fevereiro. Até lá, o trabalho tem sido intenso em diferentes frentes, como a formação dos profissionais, manutenção nas 107 escolas e medidas para garantir que os cerca de 40 mil alunos estejam em sala de aula.

Todo o trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. O secretário da pasta, Robério Dias, detalha que as ações têm como foco a premissa do governo municipal de oferecer o acesso à educação pública de qualidade e disponível para todos. Para isso, uma das medidas é o trabalho de busca ativa dos alunos que em 2024 foram considerados evadidos ou de baixa frequência, através do projeto Volta para a Escola.

“No ano passado tivemos uma taxa de cerca de 2% de alunos que se enquadraram nesse perfil. A nossa meta é zerar esse indicador. Por isso, estamos com uma equipe de assistentes sociais ligando e indo às residências desses estudantes. O objetivo é formalizar um pacto para o retorno em 2025, garantindo a permanência desse aluno na escola, bem como a recarga do Cartão Educa Mais”, afirma Robério.

Sobre o Cartão Educa Mais, o secretário ressalta que a estratégia que beneficia as famílias com autonomia para realizarem a compra do material escolar e os uniformes foi mantida. “O Cartão promove a dignidade permitindo que os responsáveis façam a escolha dos itens como mochila, tênis e do material do dia a dia de uso do aluno na escola. A medida também dinamiza a economia local já que a utilização deve ser feita em lojas dentro do município”.

A preparação para o início do ano letivo também passa pelo cuidado com os espaços escolares. Robério detalha que todas as unidades passam por manutenção.

“Existe um levantamento prévio de cada demanda e, de acordo com isso, as escolas vão sendo atendidas com obras, reforma, pintura, pequenos reparos, tudo para que os alunos sejam recebidos com conforto e segurança”, informa.

A educação inclusiva é outra prioridade. E janeiro tem sido dedicado ao aprimoramento dos 112 profissionais que atuam no apoio aos alunos com deficiência. A formação, que segue até o fim do mês, acontece na Escola Sentrinho, abordando diferentes temáticas.

“O trabalho tem sido intenso e em diferentes vertentes. Estamos distribuindo notebooks para as escolas para tornar cada vez mais a tecnologia uma aliada do processo educacional. Em breve, também teremos em cada sala de aula um computador, além do investimento já realizado em tablets, lousas digitais, entre outros equipamentos para dinamizar o ensino e torná-lo atrativo dentro das propostas e práticas pedagógicas”, concluiu o secretário.