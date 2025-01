Macaé vira arena do esporte com disputas acirradas na areia e atletas mostrando talento nas competições do Esporte Verão - Foto: Ilustração

Macaé vira arena do esporte com disputas acirradas na areia e atletas mostrando talento nas competições do Esporte VerãoFoto: Ilustração

Publicado 27/01/2025 14:24

Macaé - A temporada esportiva em Macaé entra em cena com o Esporte Verão, evento que reúne atletas de alto nível em diversas modalidades. A programação, integrada ao Sesc Verão, promete muita rivalidade e emoção à beira-mar, com partidas eletrizantes e disputas que exigirão talento, técnica e resistência dos competidores.

O Beach Soccer abre os trabalhos na sexta-feira (31), com as categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Feminino batalhando pela vitória entre 16h e 22h. No sábado (1º), a bola segue rolando das 8h às 18h, e no domingo (2), as finais definem os campeões a partir das 8h.

Os amantes do Beach Tennis entram em quadra nos dias 1º e 2 de fevereiro, competindo nas categorias C e D. Já no Futevôlei, os craques demonstram habilidade nos dias 8 e 9 de fevereiro. No sábado, as categorias Feminino e Misto protagonizam grandes embates, enquanto o Masculino entra em ação no domingo.

A intensidade aumenta com o Jiu-jitsu, que coloca os lutadores frente a frente no tatame no dia 9 de fevereiro, das 16h às 22h. A tradição do Frescobol também marca presença nos dias 15 e 16 de fevereiro, garantindo reflexos apurados e jogadas rápidas.

Encerrando o circuito esportivo, o Vôlei de Praia toma conta da arena nos dias 15 e 16 de fevereiro. No sábado, as categorias Masculino Open e Master duelam pelo topo do pódio, enquanto no domingo, as equipes Feminino Open e Master entram em quadra buscando a vitória.