Macaé entra em alerta laranja devido a previsão de fortes chuvas e ventos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/01/2025 13:44 | Atualizado 27/01/2025 13:46

Macaé - A Defesa Civil de Macaé emitiu um alerta para condições climáticas adversas nesta segunda-feira (27). A previsão indica chuvas intensas acompanhadas de ventania e descargas elétricas ao longo do dia, com maior intensidade prevista entre 13h e 23h59. A expectativa é de um volume acumulado entre 30 e 100 mm, enquanto as rajadas de vento podem atingir velocidades de até 100 km/h.

As condições meteorológicas serão influenciadas por um sistema de baixa pressão no litoral do Estado do Rio de Janeiro, provocando queda de temperatura e céu predominantemente encoberto. Além disso, os rios monitorados podem apresentar elevação em seus níveis, aumentando o risco de transbordamento em algumas áreas.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada. A orientação é evitar locais sujeitos a alagamentos, não se abrigar sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas ou placas de publicidade. Em caso de tempestade, aparelhos elétricos devem ser desligados para prevenir danos causados por oscilações na rede.

A equipe da Defesa Civil permanece em alerta e pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros atende emergências pelo número 193.