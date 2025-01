Lançamento do Calendário de Eventos 2025 reforça Macaé como destino turístico estratégico - Foto: Ana Chaffin

Publicado 26/01/2025 11:01

Macaé - Com 101 atrações distribuídas ao longo de 202 dias, Macaé lançou oficialmente o Calendário de Eventos Turísticos 2025 em uma cerimônia no hotel Golden Tulip, em Imbetiba. Autoridades e representantes do setor turístico marcaram presença no evento, que apresentou a diversidade de programações que a cidade oferecerá durante todo o ano, incluindo gastronomia, esportes, agronegócio, cultura, lazer e negócios.

O prefeito Welberth Rezende destacou o avanço do turismo como peça-chave na diversificação econômica do município. "Nosso potencial no setor de óleo e gás é inegável, mas estamos investindo forte no turismo, que vem crescendo exponencialmente, impulsionando a hotelaria e a gastronomia. Já somos referência na produção de grãos, no confinamento de gado e no ensino universitário, e o turismo fortalece toda essa engrenagem econômica", afirmou.

Para o secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson, a iniciativa visa consolidar Macaé como destino turístico e facilitar o planejamento de visitantes. "O calendário permite que turistas e empresários programem suas viagens com antecedência, garantindo um fluxo constante de visitantes ao longo do ano e movimentando a economia local", explicou.

A programação, que pode ser atualizada ao longo do ano, foi pensada para atrair turistas de diferentes perfis e estimular o desenvolvimento de diversos setores. "Uma cidade com uma agenda rica tem mais chances de atrair visitantes, gerar negócios e fortalecer sua imagem como destino turístico", acrescentou Léo Anderson.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Fabiano Paschoal, além dos secretários Carlos Paes (Agroeconomia), Waleska Freire (Cultura) e César Paolino Maillet (Esportes), e dos vereadores Manu Rezende e Ricardo Salgado.

