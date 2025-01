Publicado 27/01/2025 13:51

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde de Macaé programou uma série de ações para reforçar o combate a vetores e garantir a saúde pública. Entre os dias 27 e 31 de janeiro, equipes técnicas realizarão vistorias em empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos nos bairros Imboassica, Costa do Sol, Praia Campista, Barra, Águas Maravilhosas e Botafogo, além da Avenida Nossa Senhora da Glória.

Os mutirões de combate a pragas urbanas e prevenção de doenças serão intensificados nos bairros Nova Esperança, Fazenda Piracema, Cabeceira do Sana, Barra do Sana, Vila Moreira e Morro de São Jorge, cada um recebendo as equipes em dias específicos. Além disso, o controle do mosquito Culex será realizado no Canal Campos-Macaé, Sol y Mar, Jardim Esperança e Parque Aeroporto.

A Vigilância Ambiental Itinerante atuará na Barra do Sana na quarta-feira, 29, enquanto a atualização do reconhecimento geográfico será feita ao longo da semana no Horto. Esse mapeamento tem como objetivo identificar e classificar imóveis, analisar condições sanitárias e verificar o acesso a localidades estratégicas para o controle de vetores.

A população pode colaborar com as ações denunciando focos do mosquito Aedes aegypti e outras irregularidades diretamente na sede da Vigilância Ambiental, localizada na Rua Vereador Manoel Braga, 425, Centro de Macaé. Também é possível acionar o Disque Dengue pelo número 0800-022-6461 ou enviar mensagens pelo WhatsApp Aedes, no telefone (22) 2772-6461.