Final da Copa Off Road Macaé Summer Challenge reuniu pilotos de vários estados e países, consolidando a cidade no cenário do automodelismo - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/01/2025 13:54

Macaé - A adrenalina tomou conta de Macaé neste domingo (26) com a grande final da Copa Off Road Macaé Summer Challenge, realizada na pista de automodelismo localizada ao lado da BRK Ambiental, na Linha Verde. O evento contou com a presença de pilotos renomados no Brasil e no exterior, consolidando o município como referência no esporte.

Com o apoio da Secretaria Adjunta de Turismo, a competição reuniu atletas de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, além de participantes do Uruguai e de Portugal. A equipe Team Macaé Race entrou na disputa com dez pilotos, destacando a força do time local.

Rannyerry Calmon, organizador do evento e tricampeão estadual, ressaltou a importância do incentivo ao esporte. “O apoio da prefeitura foi essencial para atrair pilotos de alto nível e transformar Macaé em um polo do automodelismo off road. Esses eventos impulsionam o crescimento do esporte e movimentam a economia local”, afirmou.

Entre os competidores, o piloto Luís Renato, que veio do Rio de Janeiro acompanhado da família, celebrou a participação. “Já tivemos um campeão carioca na família e sempre gostamos de competir em Macaé. O evento foi um sucesso e abre caminho para a realização de um Campeonato Brasileiro na cidade”, comentou.

A programação começou na sexta-feira (24), com treinos livres, seguidos pelas corridas classificatórias no sábado (25), que definiram os finalistas. No domingo (26), a disputa final eletrizou os espectadores e coroou os grandes vencedores do torneio.