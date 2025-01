Operação do 32º BPM reforça combate ao tráfico na Favela da Linha - Foto: Divulgação

Publicado 28/01/2025 14:49

Macaé - Uma operação do Patrulhamento Tático Móvel resultou na apreensão de drogas na Favela da Linha, em Macaé. Com base em informações sobre a comercialização de entorpecentes no local, equipes do 32º BPM se deslocaram até a área, onde dois suspeitos fugiram ao avistar a viatura.

Durante a varredura, os agentes localizaram 83 pinos de cocaína, 18 pedras de crack e 26 mariolas de maconha, que estavam dentro de uma sacola escondida na região. O material apreendido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência segue em andamento.

A favela permanece sob ocupação de agentes da PM por tempo indeterminado, com o objetivo de coibir a atuação do tráfico na comunidade.