Arena de Esportes em Macaé reunirá atletas renomados e atividades para todas as idadesFoto: Ilustração

Publicado 29/01/2025 09:56

Macaé - Macaé se prepara para receber uma programação esportiva de alto nível durante o Sesc Verão, entre os dias 1º e 16 de fevereiro. A Arena de Esportes, montada na Praia Campista, será o cenário de diversas atividades gratuitas, incluindo clínicas esportivas com atletas consagrados e partidas especiais.

A agenda começa no dia 1º de fevereiro, com uma clínica de beach tênis ministrada por Guilherme Prata, proporcionando aprendizado com um dos grandes nomes do esporte. No dia 2 de fevereiro, será a vez do ex-jogador Giovane Gávio comandar uma clínica de vôlei de praia, seguida, à tarde, pelo Jogo das Estrelas do Futebol, reunindo ídolos da bola.

O futevôlei ganhará destaque no dia 8 de fevereiro, com uma clínica comandada pelos craques Dedé e Anderson Águia. Já no dia 9 de fevereiro, os amantes do jiu-jitsu poderão aprimorar suas técnicas com Paulo Miyao, referência mundial na modalidade.

Para fechar a programação com chave de ouro, o time do Sesc Botafogo promoverá, no dia 16 de fevereiro, uma clínica especial de vôlei de praia, ideal para quem busca evolução no esporte.