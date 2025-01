Programação será realizada das 15h às 20h, alternando entre o anfiteatro Tonito Parada, na Imbetiba (1º e 15), e o Bar do Coco (8 e 22) - Foto: Ilustração

Publicado 29/01/2025 10:05

Macaé - Os sábados de fevereiro em Macaé serão embalados por muita arte e cultura com o lançamento do projeto "Verão com Cultura, Arte e Luz". A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura promoverá atividades gratuitas reunindo música, literatura, fotografia, gastronomia, dança, artesanato, oficinas e exposições em espaços abertos da cidade.

A programação será realizada das 15h às 20h, alternando entre o anfiteatro Tonito Parada, na Imbetiba (1º e 15), e o Bar do Coco (8 e 22). O evento busca valorizar a diversidade artística local e incentivar o acesso da população às mais variadas expressões culturais.

A estreia do projeto marcará o início das comemorações do centenário de Tonito Parada, reforçando a importância do anfiteatro como palco de eventos ao longo do ano. Entre as atrações confirmadas estão shows musicais, exposições fotográficas, feira de artesanato e o espaço de troca de livros "Quem Lê Anda".

Projeto cultural levará arte e entretenimento gratuito aos sábados de fevereiro