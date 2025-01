Beneficiários e comerciantes fortalecem a economia local com a Moeda Social Macaíba - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 30/01/2025 11:18 | Atualizado 30/01/2025 11:18

Macaé - A primeira parcela de 2025 da Moeda Social Macaíba já está disponível para 22.887 famílias de Macaé, garantindo recursos essenciais para quem está em situação de vulnerabilidade. O programa, que faz parte da Coordenadoria de Economia Solidária, atualmente atende 44.395 pessoas e movimentou, só neste mês, R$ 5,1 milhões na economia do município. Ao longo dos próximos 11 meses, a previsão é de um aporte de mais R$ 57 milhões, reforçando o compromisso de reduzir desigualdades e fortalecer o comércio local.

Desde seu lançamento em 2024, a iniciativa já injetou quase R$ 74 milhões no município. A gestão da Moeda Social Macaíba é feita pelo Banco Macaíba, que conta com três agências físicas nos bairros Centro, Barra de Macaé e Córrego do Ouro, oferecendo suporte para beneficiários e comerciantes. Entre os serviços disponíveis, estão a troca de senha, atualização de cadastro e atendimento técnico para o aplicativo da moeda social, garantindo que o benefício seja acessível e bem utilizado.

O uso da Moeda Social ocorre exclusivamente por meio do aplicativo do Banco Popular de Macaé, disponível para os comerciantes credenciados. A cada transação realizada, é cobrada uma taxa de 2% a 5%, que retorna ao Fundo Municipal de Economia Popular, Justa e Solidária. Esse montante será direcionado à Política de Crédito Justo, com previsão de liberação de empréstimos no segundo semestre deste ano, possibilitando que comerciantes expandam seus negócios.

Para garantir a integridade do programa, estabelecimentos cadastrados devem seguir normas como não diferenciar preços para pagamentos em Macaíba nem aumentar valores perto do período de repasse do benefício.

Os beneficiários recebem os valores na última semana de cada mês, conforme os seguintes critérios: responsável familiar e cônjuge recebem 150 Macaíbas cada; dependentes de até 17 anos têm direito a 75 Macaíbas (limitado a três dependentes); e crianças e adolescentes com deficiência matriculados na rede municipal recebem um adicional de 100 Macaíbas.

O atendimento ao público funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, nas agências físicas. Dúvidas sobre saldo e senha podem ser resolvidas pelo WhatsApp da empresa administradora pelo número (85) 3269-9617. Mais informações estão disponíveis no site moedasocial.macae.rj.gov.br.