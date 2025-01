Polícia Civil flagra ação criminosa e prende traficante no Parque Aeroporto - Foto: Divulgação

Polícia Civil flagra ação criminosa e prende traficante no Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2025 09:45

Macaé - A Polícia Civil de Macaé prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Parque Aeroporto. A ação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, da 123ª DP, após um trabalho de monitoramento na região, conhecida pela influência da facção criminosa Comando Vermelho.

O suspeito foi surpreendido em plena atividade criminosa dentro de um bar. Durante as investigações, o proprietário do estabelecimento confirmou que o indivíduo identificado como E.W.R.F.C. atuava na venda de pinos de cocaína no local.

A Polícia Civil segue reforçando o combate ao tráfico e pede o apoio da população com denúncias anônimas pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.