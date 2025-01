Autoridades apresentam balanço da segurança e reforçam ações de combate à criminalidade em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 30/01/2025 12:54 | Atualizado 30/01/2025 12:55

Macaé - Na manhã desta quinta-feira (30), uma coletiva de imprensa no Centro Integrado de Administração da Segurança (CIAS), em Macaé, reuniu o prefeito Welberth Rezende e representantes dos principais órgãos de segurança pública do município. O evento teve como objetivo apresentar os dados atualizados sobre a criminalidade e as ações desenvolvidas para garantir a segurança da população.

Durante a apresentação, o delegado Pedro Emílio destacou os bons resultados da 123ª Delegacia de Polícia, que figura entre as mais bem posicionadas do Estado do Rio de Janeiro em eficiência no combate ao crime. A reunião também contou com a participação da Secretaria de Ordem Pública, da Secretaria Adjunta de Segurança, do 32º BPM e do programa Segurança Presente.

Entre os pontos abordados, foram ressaltadas a redução dos índices de criminalidade, as operações realizadas para combater delitos e as estratégias integradas para fortalecer a segurança no município. As autoridades reforçaram o compromisso de seguir investindo em tecnologia, inteligência e integração entre as forças policiais. A matéria segue em atualização.