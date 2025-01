Traficante tenta fugir da PM em Macaé, mas é alcançado e preso com 29 pinos de cocaína - Foto: Divulgação

Traficante tenta fugir da PM em Macaé, mas é alcançado e preso com 29 pinos de cocaínaFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 11:31

Macaé - Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem ligado ao tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Macaé. A equipe do GAT do 32° BPM realizava patrulhamento na Rua Caio Rodrigues Brasileiro quando suspeitou da atitude de um indivíduo que, ao avistar a viatura, tentou fugir.

Durante a tentativa de escape, o suspeito jogou uma sacola, mas foi alcançado pelos agentes momentos depois. Na abordagem, os policiais encontraram 29 pinos de cocaína, que o próprio homem confessou serem de sua propriedade, afirmando atuar como "vapor" do tráfico local, ligado à facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos).

Diante da confissão, o suspeito foi conduzido à 123ª DP, onde o caso foi registrado. O material apreendido foi encaminhado para perícia, e o homem ficou à disposição da Justiça.