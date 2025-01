Guilherme Prata traz sua expertise ao Sesc Verão para fortalecer o Beach Tennis em Macaé - Foto: Ilustração

Guilherme Prata traz sua expertise ao Sesc Verão para fortalecer o Beach Tennis em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 31/01/2025 10:11

Macaé - O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, Guilherme Prata, desembarca em Macaé neste sábado (1º), às 10h, para ministrar uma clínica de Beach Tennis na Arena da Praia Campista, dentro da programação do Sesc Verão.

Considerado um dos grandes nomes da modalidade, o carioca foi campeão mundial por equipes em 2013 e coleciona títulos ao longo da carreira.



Atualmente, Prata é coordenador de capacitação de Beach Tennis da Federação Paulista de Tênis e desenvolve um programa de treinamento focado na evolução técnica, tática e física dos atletas.

Durante a clínica, ele promete compartilhar estratégias e aperfeiçoar as habilidades dos participantes, promovendo uma imersão no universo do esporte.