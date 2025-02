Novos ônibus em Macaé trazem conforto e conectividade para os passageiros - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 01/02/2025 19:40

Macaé - O transporte público de Macaé segue avançando com a chegada de novos ônibus, garantindo mais conforto e eficiência para os usuários. Na sexta-feira (31), sete veículos começaram a circular e, nos próximos meses, mais 13 serão incorporados à frota.

A iniciativa é resultado das cobranças da prefeitura junto à concessionária responsável pelo serviço, visando melhorar a mobilidade urbana da cidade.



Nos últimos quatro anos, a frota municipal saltou de 84 para mais de 200 ônibus, ampliando a capacidade de atendimento. Os novos coletivos são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade, oferecendo mais qualidade no deslocamento diário da população.



A modernização do sistema de transporte público reforça o compromisso de Macaé em proporcionar viagens mais seguras, confortáveis e inclusivas, acompanhando o crescimento da cidade e a demanda por um serviço eficiente.