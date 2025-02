Operação do GAT resulta na apreensão de drogas no Parque Aeroporto - Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2025 19:51

Macaé - Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) resultou na apreensão de drogas no Parque Aeroporto, após uma denúncia sobre a movimentação do tráfico no Bar do Isaías. A equipe foi até o local, abordou suspeitos, mas não encontrou entorpecentes com eles. No entanto, durante uma varredura na área, os agentes localizaram uma sacola contendo material ilícito.

Questionado, um dos abordados confessou que comercializava drogas na região e assumiu ser o dono da sacola. Diante da confissão, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais cabíveis foram tomadas.