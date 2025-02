Nando Reis lotou a Praia de Cavaleiros com um show emocionante na abertura do Sesc Verão 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2025 14:54

Macaé - A noite de sábado (1º), foi marcada por emoção, nostalgia e muita música na Praia de Cavaleiros, em Macaé. O cantor Nando Reis abriu a 7ª edição do Sesc Verão 2025 com um show vibrante, embalando o público ao som dos maiores sucessos de sua trajetória. Com a turnê "Nando Hits", que celebra seus 40 anos de carreira, o artista levou milhares de fãs a cantar e dançar em um espetáculo repleto de poesia e musicalidade.

O repertório trouxe clássicos como "O Segundo Sol", "Luz dos Olhos", "All Star", "Do Seu Lado" e "Pra Dizer Adeus", arrancando aplausos e gritos da multidão. Além disso, o show contou com a participação especial de Sebastião Reis, filho do cantor e integrante da banda Colomy, que dividiu o palco em um momento de forte conexão entre gerações.

Entre os presentes, fãs vindos de diferentes cidades lotaram a praia para prestigiar a apresentação. Ana Paula de Souza Garcia, que veio de Cabo Frio mesmo com o pé imobilizado, destacou a qualidade do evento. "Fiquei muito animada quando soube da turnê. Macaé está de parabéns, a programação está excelente e muito bem organizada", afirmou.

Com estrutura inclusiva, o evento também garantiu espaços reservados para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, possibilitando que todos aproveitassem o espetáculo com conforto e segurança. A aposentada Rita da Silva, emocionada, descreveu a noite como inesquecível. "Ele é um artista completo, um verdadeiro poeta. Não contive as lágrimas", disse.

O Sesc Verão 2025 segue até o dia 16 de fevereiro com uma programação diversificada de lazer, esportes e entretenimento. Neste domingo, a banda Raiz do Sana promete animar o público com um show a partir das 20h.