Polícia apreende quatro quilos de maconha e um quilo de cocaína em operação no Granja dos CavaleirosFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 14:30 | Atualizado 03/02/2025 14:30

Macaé - Uma operação realizada pelo Serviço Reservado da polícia em Macaé resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados pelo tráfico. A ação aconteceu na Alameda das Palmeiras, no bairro Granja dos Cavaleiros, após denúncias de que o local era utilizado por criminosos ligados a uma facção que atua na região.

Durante as buscas, os agentes localizaram uma bolsa preta contendo quatro tabletes de maconha, totalizando quatro quilos, além de um tablete de cocaína com um quilo. Também foram encontrados 17 pinos de cocaína, um saco com aproximadamente 500 gramas de maconha, duas balanças de precisão, três facas e duas tesouras. O material apreendido foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A polícia segue com investigações para identificar os responsáveis pelo entorpecente e reforça a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas.