Publicado 02/02/2025 18:01

Macaé - A tarde de domingo (2), foi marcada por um susto na divisa entre Macaé e Rio das Ostras. Um veleiro com dois tripulantes virou na região da Praia das Pedrinhas e acabou afundando. Felizmente, ambos foram resgatados sem ferimentos, mas o caso acendeu o alerta sobre os riscos da navegação nessa época do ano, quando os ventos costumam ser mais intensos.



A equipe de reportagem do jornal O Dia esteve no local pouco após o incidente. As causas do naufrágio ainda estão sendo apuradas, mas especialistas destacam que os ventos fortes podem ter sido um fator determinante. O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas relataram ter visto o veleiro momentos antes do acidente.

Com o aumento dos ventos neste período do ano, especialistas recomendam atenção redobrada aos navegantes. Checar a previsão do tempo, evitar áreas de mar agitado e manter equipamentos de segurança a bordo são medidas essenciais para evitar incidentes. A Capitania dos Portos reforça a importância do uso de coletes salva-vidas e da comunicação com órgãos de resgate antes de qualquer saída ao mar.



"Eu estava lá, eles passaram velejando tranquilamente, mas depois se afastaram da costa e não vimos mais", comentou um usuário. Outro relato apontou que uma embarcação semelhante foi avistada próximo ao Hotel Royal Macaé.





