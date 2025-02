Polícia Civil de Macaé prende agressor em flagrante no bairro Granja dos Cavaleiros - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 11:40

Macaé - Um homem foi preso em flagrante, em Macaé, após agredir e ameaçar de morte sua companheira. A ação foi realizada por policiais civis da 123ª DP, no bairro Granja dos Cavaleiros.

De acordo com as investigações, a vítima, que mantinha um relacionamento de oito anos com o agressor, foi covardemente estrangulada na noite anterior. Após sofrer as agressões, ela procurou a polícia e denunciou o caso. Com base nas informações, os agentes iniciaram as buscas e localizaram o criminoso, que foi detido e encaminhado para a delegacia, onde foi autuado na Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias para combater a violência doméstica e garantir mais segurança às mulheres.