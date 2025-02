Inscrições abertas para o programa Bolsa-Atleta 2025, oferecendo apoio financeiro a atletas e paratletas de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 03/02/2025 14:57

Macaé - A seleção para o programa Bolsa-Atleta 2025 está oficialmente aberta para os atletas e paratletas de Macaé. O Edital 001/2025 convoca os esportistas que estão em plena atividade e representando o município em competições oficiais a se inscreverem até o dia 14 de fevereiro. O objetivo é oferecer apoio financeiro para que esses atletas continuem se destacando nas suas modalidades.

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário disponível no site oficial e devem ser entregues diretamente em um local de atendimento no horário comercial. O processo seletivo é regulamentado pelas leis municipais nº 4.587/2019 e nº 4.966/2022, e pelo Decreto Municipal nº 002/2023.

Para garantir a inscrição, os interessados precisam apresentar uma série de documentos, como identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 recente, entre outros requisitos que estão detalhados no edital. Além disso, as bolsas têm valores que variam entre R$ 500 a R$ 1.500, divididas em quatro categorias: individual-coletiva A, individual-coletiva B, individual-coletiva C e individual-coletiva D.

A lista final dos selecionados será publicada no dia 24 de março. Para mais informações, acesse o edital completo: [https://macae.rj.gov.br/esportes/conteudo/titulo/bolsa-atleta](https://macae.rj.gov.br/esportes/conteudo/titulo/bolsa-atleta)