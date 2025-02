Em Macaé, as apresentações serão na Praia dos Cavalheiros - Foto: Douglas Smmithy / Ilustração

Publicado 04/02/2025 09:25 | Atualizado 04/02/2025 09:32

Macaé - A música nordestina vai tomar conta de Macaé e Rio das Ostras entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. Quatro talentos pernambucanos — Duda Estrela, Odoguiinha, Vivian Veggari e Luiz Kingsman — desembarcam na Região dos Lagos para uma turnê vibrante, trazendo uma fusão de ritmos e a autenticidade da cultura nordestina.

Os shows acontecem em pontos icônicos das cidades. Em Macaé, as apresentações serão na Praia dos Cavalheiros (27 de fevereiro) e na Praia do Pecado (28). Já em Rio das Ostras, os artistas sobem ao palco em Costazul (2 de março) e finalizam a turnê em uma casa noturna particular no dia 4.

Duda Estrela, de apenas 16 anos, já é um fenômeno digital, acumulando bilhões de visualizações em suas músicas. Odoguiinha, revelação pernambucana de 19 anos, mistura influências nordestinas com pop e já marcou presença até em novelas. Vivian Veggari, conhecida por colaborações internacionais, promete um show cheio de emoção e técnica. Luiz Kingsman, drag queen e cantor premiado, leva ao palco uma performance intensa e cheia de carisma.

O evento promete ser um espetáculo de cores, ritmos e sotaques, celebrando a cultura nordestina com muita música e animação.