Processo de pré-matrícula em Macaé continua aberto para diversas etapas da educação básica - Foto: Divulgação

Processo de pré-matrícula em Macaé continua aberto para diversas etapas da educação básicaFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 09:35 | Atualizado 04/02/2025 09:36

Macaé - Os responsáveis por estudantes que perderam o prazo de matrícula na rede municipal de ensino de Macaé ainda têm uma nova chance de garantir uma vaga. O processo de pré-matrícula online será reaberto em diferentes datas para atender à demanda. Para Maternal I e II, o sistema estará disponível a partir de 26 de fevereiro. Já na próxima segunda-feira (10), começa a pré-matrícula para a Pré-Escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio na Região Serrana.

O procedimento deve ser realizado pelo link disponível no portal da prefeitura, com a divulgação dos resultados ocorrendo semanalmente. De acordo com a superintendente de Atendimento ao Cidadão da Secretaria Municipal de Educação, Liz Maria Reid, os resultados serão divulgados em até cinco dias após a inscrição.

Além disso, também no dia 10 de fevereiro, será iniciado o processo de remanejamento para estudantes que desejam mudar de unidade escolar. A distribuição de senhas acontecerá das 8h às 17h na sede da Secretaria de Educação, localizada na Cidade Universitária, em Granja dos Cavaleiros. Serão disponibilizadas cerca de 130 senhas para atender às solicitações.