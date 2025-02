Prefeitura de Macaé anuncia benefícios para quem pagar o IPTU 2025 antecipado - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 04/02/2025 18:54 | Atualizado 04/02/2025 19:03

Macaé - Nesta quarta-feira (5), os contribuintes de Macaé poderão emitir as guias do IPTU 2025 diretamente no site da Prefeitura. Quem optar pelo pagamento em cota única terá a chance de garantir descontos especiais, com prazo final em 28 de fevereiro para o abatimento de 5%. Já aqueles que preferirem quitar o imposto até 31 de março contarão com um desconto reduzido de 3%, mesma data de vencimento da primeira parcela para quem escolher o parcelamento.

O pagamento poderá ser dividido em até nove vezes, com vencimentos programados para o último dia útil de cada mês, entre abril e novembro. Dessa forma, a segunda parcela vencerá em 30 de abril, a terceira em 31 de maio, a quarta em 30 de junho, e assim sucessivamente até 30 de novembro, quando se encerrará o calendário.

A arrecadação do IPTU será um dos pilares do investimento público, garantindo recursos para melhorias na infraestrutura, saúde, educação e diversos outros serviços essenciais à população. Para facilitar o acesso, a Prefeitura disponibilizará as guias online, permitindo que os contribuintes organizem seus pagamentos sem precisar sair de casa.

Contribuintes de Macaé já podem acessar as guias do IPTU 2025 e aproveitar os descontos para pagamento antecipado Foto: Ilustração

Calendário de Pagamento do IPTU/TSP 2025

- Cota única (desconto 5%) - 28/02

- Cota única (desconto 3%) e 1ª parcela - 31/03

- 2ª parcela - 30/04; 3ª parcela - 31/05; 4ª parcela - 30/06; 5ª parcela - 31/07; 6ª parcela - 31/08; 7ª parcela - 30/09; 8ª parcela - 31/10 e 9ª parcela - 30/11