Expectativa é que Macaé seja contemplada no planejamento da EF-118 - Foto: Divulgação

Expectativa é que Macaé seja contemplada no planejamento da EF-118Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 15:51

Macaé - A construção da ferrovia EF-118, que ligará Vitória (ES) ao Porto do Açu, em São João da Barra, promete transformar o cenário logístico da região, mas Macaé não quer ficar de fora dessa conexão estratégica. Durante a audiência pública realizada na Firjan, no Rio de Janeiro, representantes do município defenderam a inclusão de um polo de interligação ferroviária na cidade, argumentando que a medida é essencial para otimizar o escoamento da produção local e minimizar impactos no trânsito.

O debate, promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), contou com a presença de autoridades macaenses, como o diretor da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana, Rui Paiva, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna. A comitiva ressaltou que a ausência de um ponto de conexão com a ferrovia comprometeria o potencial econômico da cidade, que tem uma demanda crescente por soluções logísticas mais eficientes.

Rui Paiva destacou que ignorar Macaé no traçado da ferrovia seria desperdiçar uma oportunidade crucial para desafogar o trânsito urbano e alavancar o desenvolvimento regional. Segundo ele, a infraestrutura ferroviária pode ser um divisor de águas para a mobilidade da cidade, garantindo mais eficiência no transporte de cargas e impulsionando novos investimentos.

Com a ampliação do debate e a defesa ativa do município, a expectativa é que Macaé seja contemplada no planejamento da EF-118, consolidando-se como um ponto estratégico na nova malha ferroviária.

Expectativa é que Macaé seja contemplada no planejamento da EF-118 Foto: Divulgação