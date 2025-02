Roteiro do tour proporciona uma verdadeira viagem no tempo - Foto: Ilustração

Publicado 05/02/2025 15:21

Macaé - O projeto Walking Tour está de volta nesta sexta-feira (7), às 15h30, com um passeio cultural pelo bairro Imbetiba, um dos locais mais emblemáticos e cheios de história de Macaé. Para quem não puder participar nesta data, uma nova edição será realizada no dia 14, às 9h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail macaewt@gmail.com, bastando informar o nome completo e a data de interesse.

Conhecido por sua relação com o mar e por abrigar instalações da Petrobras, o bairro guarda um rico patrimônio histórico, cultural e natural. O roteiro do tour proporciona uma verdadeira viagem no tempo, abordando desde o período em que a região era um porto comercial no século XIX até sua transformação no atual polo urbano e econômico da cidade.

A guia Paloma Rosa, responsável pelo projeto na Secretaria Adjunta de Turismo, destaca que a concentração será na orla de Imbetiba. Durante o percurso, imagens antigas serão utilizadas para ilustrar a evolução do bairro. A proposta é explorar o impacto do movimento portuário, a instalação do maior hotel turístico da região, o Forte do Exército, a chegada da estação ferroviária e da alfândega, além da implementação da energia elétrica, que impulsionou a especulação imobiliária na área. Com tantas histórias e curiosidades, o passeio promete encantar moradores e turistas, oferecendo uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento de Macaé.