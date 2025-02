Obra do novo complexo de lazer no São Marcos em fase final de execução, oferecendo mais opções de lazer para os moradores - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 06/02/2025 13:52 | Atualizado 06/02/2025 13:52

Macaé - As obras do novo complexo de lazer no bairro São Marcos estão a todo vapor, com o objetivo de criar uma área de 12,5 mil metros quadrados dedicada ao bem-estar dos moradores. O espaço contará com playground, parcão, área de yoga, quadra poliesportiva, academia para a terceira idade e ciclovia, proporcionando diversas opções de lazer e qualidade de vida para a comunidade.

Atualmente, o estacionamento está em fase de finalização, com os acessos sendo concluídos. O muro de contenção já foi terminado, e agora os esforços estão concentrados no jardim do talude. As obras também incluem a execução dos pisos dos espaços comuns, que futuramente contarão com pergolados, além da arquibancada de concreto, que está sendo finalizada com acabamento em madeira plástica.

Além disso, a estrutura do deck e do coreto ao redor do lago está em fase de conclusão, com a instalação de madeira plástica e guarda-corpo em breve. A ciclovia também está sendo construída ao longo da praça, e a ponte, que conecta os diferentes espaços, já está em andamento. A estrutura do espaço de yoga foi iniciada, e a drenagem está em execução, com o muro de divisão quase pronto.

Esse complexo de lazer trará benefícios significativos para os moradores, oferecendo mais opções de prática esportiva, lazer e convivência social, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida no bairro.