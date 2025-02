Crianças se divertem no evento gratuito do shopping, com atividades interativas e criativas - Foto: Ilustração

Crianças se divertem no evento gratuito do shopping, com atividades interativas e criativasFoto: Ilustração

Publicado 06/02/2025 13:42

Macaé - Neste domingo (9), o Shopping de Macaé prepara uma tarde repleta de diversão e encantamento para as famílias, com o evento gratuito "Clubinho – Histórias Encantadas", às 17h30, na Praça de Alimentação. A programação está repleta de atrações para as crianças, com atividades que estimulam a criatividade e imaginação.

Entre as atrações, destacam-se as Histórias Musicais, que irão encantar os pequenos, a Pintura Facial, onde as crianças poderão soltar a imaginação, e a Escultura com Balões, que vai trazer formas divertidas. Além disso, haverá uma Oficina de Arte para as crianças criarem suas próprias obras.

A participação é simples: basta retirar o cupom para pintura facial no aplicativo do shopping, disponível no dia do evento.