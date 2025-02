O Calçadão Rui Barbosa será o palco de apresentações culturais, com destaque para o samba e a MPB - Foto: Ilustração

Publicado 06/02/2025 13:48

Macaé - O projeto "Choro na Rua Macaé", lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, promete agitar o Calçadão Rui Barbosa neste sábado (8), com a apresentação do grupo Sou Mais Elas. O evento, que ocorre das 11h às 14h, busca valorizar a música instrumental brasileira e promover momentos de lazer e convivência para o público de todas as idades. Além do choro e samba, o projeto inclui também repertório da MPB, proporcionando uma verdadeira celebração cultural ao ar livre.

A Secretária Municipal de Cultura destaca a importância de iniciativas como essa, que abrem espaço para artistas locais. "O palco está disponível para todos que desejam mostrar seu talento. Queremos levar a cultura e a arte para os bairros e oferecer uma plataforma de valorização aos artistas", afirmou. Ela também anunciou que, após o Carnaval, o projeto seguirá para os bairros com edições do Choro na Rua Macaé e o Macaé com Cultura Arte e Luz.

Para quem deseja participar da programação cultural ou saber mais sobre futuras apresentações, a Secretaria de Cultura oferece contato via WhatsApp (22) 99104-2831 ou email agendas.culturamacae@gmail.com.