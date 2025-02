Destinado a homens e mulheres com 18 anos ou mais que tenham o Ensino Médio completo - Foto: Ilustração

Publicado 06/02/2025 13:58

Macaé - A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas, até o dia 12 de fevereiro, para o curso de formação de eletricistas em Macaé, realizado em parceria com o Senai. A formação de eletricistas tem por objetivo suprir a demanda de mão de obra especializada.

São oferecidas 25 vagas para o curso, que tem início previsto para o dia 10 de março e terá a duração de dois meses. As aulas práticas serão na Enel de Macaé, e as teóricas acontecerão na unidade Senai do município. Ao concluir a formação, os aprovados terão a chance de participar do processo seletivo da concessionária.

Para participar da Escola de Eletricistas, basta ter mais de 18 anos e o Ensino Médio completo. O curso é voltado para homens e mulheres que tenham interesse em atuar na área. Será oferecido aos alunos um auxílio para transporte e alimentação, no valor de R$ 40 por dia. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/e/mr95jEfCd7 .