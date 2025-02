Drogas apreendidas durante operação policial em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 14:51

Macaé - Durante patrulhamento no bairro Lagomar, em Macaé, uma equipe do Patamo foi acionada após receber informações sobre a venda de drogas por um homem de camisa branca na localidade. Ao chegar no endereço indicado, a guarnição avistou um suspeito com as características descritas, que, ao notar a aproximação da viatura, levantou-se rapidamente e tentou fugir. Ele foi abordado pela equipe de policiais.

Após uma revista pessoal, foram encontrados com o suspeito 02 porções de maconha (8g), 01 pino de cocaína (2g) e R$ 81 em espécie. Em continuidade à busca, os policiais realizaram uma varredura no local e localizaram uma mochila que continha 1.096 pinos de cocaína, totalizando 2.192g, e 06 mariolas de maconha, pesando 24g.

Diante da grande quantidade de entorpecentes encontrados, o suspeito foi conduzido à 123ª DP, onde o material foi apreendido e o caso segue sendo investigado.

Drogas apreendidas durante operação policial em Macaé Foto: Divulgação