Parceria entre Macaé e Firjan impulsiona infraestrutura e geração de empregos - Foto: Divulgação

Parceria entre Macaé e Firjan impulsiona infraestrutura e geração de empregosFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 16:01

Parceria entre Macaé e Firjan impulsiona infraestrutura e geração de empregos Foto: Divulgação

A parceria entre Macaé e a Firjan foi tema central de uma reunião estratégica realizada na quarta-feira (6), reunindo representantes da comissão municipal da instituição e autoridades locais. O encontro, que acontece anualmente, reforçou o compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade, discutindo desde obras de infraestrutura até a ampliação de investimentos no setor de óleo e gás.Entre os pontos de destaque, está a realização da segunda edição da Macaé Energy, em julho, consolidando o município como referência no setor offshore. A Firjan ressaltou a importância da cidade na economia regional, citando avanços como a ampliação do aeroporto, a recuperação do Centro de Convenções e as articulações para projetos estruturais, como a duplicação da BR-101 e a implantação da EF-118.O setor produtivo foi um dos principais focos da reunião, com ênfase na geração de empregos e capacitação profissional. "A Firjan sempre esteve ao lado de Macaé em pautas essenciais para o desenvolvimento da cidade. A infraestrutura, os investimentos e a qualificação da mão de obra são fatores essenciais para o crescimento sustentável da região", destacou um representante da comissão municipal da entidade.A expansão das oportunidades no mercado de óleo e gás também foi ressaltada. “O cenário atual é promissor. Macaé está recuperando sua força econômica, e a parceria com a Firjan fortalece ainda mais esse processo. Hoje, temos mais vagas sendo criadas, novas empresas se instalando e um ambiente favorável para os negócios. O apoio da Firjan foi essencial para viabilizar projetos estratégicos, como a reestruturação do Centro de Convenções e a atração de novos investimentos para a cidade”, pontuou uma liderança municipal.Além da realização da Macaé Energy, a Firjan SENAI ampliará sua atuação na cidade por meio de cursos de qualificação profissional voltados ao setor energético. A iniciativa busca capacitar trabalhadores para atender à crescente demanda das indústrias instaladas na região.