Publicado 06/02/2025 15:55 | Atualizado 06/02/2025 15:55

Macaé - Macaé se prepara para ser o ponto de largada da Expedição SerraMar ParNa Jurubatiba, um dos maiores eventos de esportes off-road do estado, reunindo pilotos de quadriciclos e UTVs em um percurso que atravessa seis municípios e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. O evento, que acontece durante três dias, promete não apenas proporcionar aventura aos participantes, mas também movimentar a economia local e destacar o potencial da região para o turismo esportivo.



A chegada dos inscritos está programada para a sexta-feira (14), quando os veículos serão expostos na orla dos Cavaleiros, atraindo curiosos e amantes da modalidade. O evento segue para um restaurante da região, onde será entregue o kit de participação e realizado o briefing técnico com a presença de representantes dos municípios envolvidos.



No sábado (15), pela manhã, os participantes partem escoltados para um trajeto repleto de desafios, cruzando áreas preservadas e terrenos variados. O percurso inclui passagens por Carapebus, Conceição de Macabu, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, com uma rota que destaca não apenas a emoção da pilotagem, mas também as belezas naturais da região. O retorno a Macaé acontece no fim do dia, encerrando a primeira etapa da expedição.

Expedição SerraMar ParNa Jurubatiba reúne pilotos e impulsiona turismo na região Foto: Ilustração



No domingo (16), os pilotos seguem para o Parque Nacional de Jurubatiba, um dos cenários mais emblemáticos do percurso. Com lagoas costeiras e extensas áreas de restinga, o parque oferece uma experiência única para os aventureiros. A expedição faz uma parada estratégica em Quissamã, onde os participantes aproveitam o intervalo para reabastecer as energias antes de retornar a Macaé.



Para os organizadores, o evento é uma oportunidade de consolidar a região como referência para o turismo de aventura. “Macaé tem tudo para se tornar um dos principais destinos de esportes off-road no Brasil. Além da infraestrutura hoteleira e gastronômica, contamos com um território diversificado, perfeito para expedições desse porte”, destaca um dos responsáveis pelo evento.



O setor turístico também comemora. "Eventos como este movimentam a cidade, fortalecem a economia e incentivam novos investimentos no segmento esportivo. Além disso, trazem visibilidade para a região e estimulam a prática de esportes ao ar livre", ressalta um representante do setor de turismo.



Com apoio de diversos órgãos e instituições, a Expedição SerraMar ParNa Jurubatiba reforça a importância da preservação ambiental e do uso consciente das áreas naturais para o esporte e lazer. A navegação será guiada por aplicativos de trilha, garantindo segurança e controle do percurso.











Para o secretário de Turismo, Léo Anderson, a expedição SerraMar ParNa Jurubatiba mostra o potencial de Macaé de receber eventos de grande expressão em diversas modalidades. "A expedição SerraMar ParNa Jurubatiba coloca Macaé em evidência como um dos principais destinos turísticos de aventura do Estado, não só pelo seu potencial natural, mas também pela infraestrutura de qualidade que oferece aos visitantes, gerando um impacto positivo na economia local", assinalou o secretário.