Idosos aproveitam o Espaço 60+ para curtir os shows com conforto e segurançaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/02/2025 12:21

Macaé - Para garantir mais conforto e segurança ao público da terceira idade durante a programação do Sesc Verão, foi criado o Espaço 60+, um ambiente exclusivo em frente ao palco principal dos shows. O local permite que os idosos curtam as apresentações com mais tranquilidade e estrutura adequada.

A iniciativa tem feito sucesso e se tornou indispensável nos eventos. "Esse espaço foi pensado para proporcionar mais comodidade e garantir que os idosos possam aproveitar os shows com segurança. A cada evento, a procura cresce, e eles já querem saber se o espaço estará disponível", explicou uma das organizadoras. A equipe do programa estará presente para oferecer suporte durante as apresentações do cantor Xande de Pilares e do grupo O Rei, o Profeta e a Rainha.

Para garantir um lugar, a recomendação é chegar cedo, a partir das 19h. O uso de cadeiras de praia é permitido, mas não será autorizada a entrada com coolers, taças, copos e garrafas.