Publicado 08/02/2025 10:42 | Atualizado 08/02/2025 10:45

Macaé - A alimentação escolar em Macaé vem sendo reforçada com produtos da agricultura familiar, garantindo refeições mais saudáveis e valorizando pequenos produtores. Em 2024, foram adquiridos 233 mil quilos de alimentos frescos, sem excesso de agrotóxicos, abastecendo as escolas municipais com 12 mil quilos semanais. A iniciativa fortalece a educação alimentar e incentiva o consumo de produtos naturais desde a infância.

O serviço de merenda, preparado por 380 profissionais, segue rigoroso controle nutricional, alinhado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e à Política Nacional da Agricultura Familiar. Além disso, um cardápio especial atende alunos com restrições alimentares, garantindo refeições seguras e equilibradas.

“A aquisição de alimentos da agricultura familiar favorece a boa alimentação do aluno durante o período escolar e contribui para a educação alimentar. Nosso objetivo é estimular, desde cedo, o consumo de alimentos naturais e não ultraprocessados”, destaca o coordenador da Merenda Escolar.

Atualmente, são servidas até 70 mil refeições diárias. As escolas ainda promovem ações culturais, como o projeto Nutriafro, que inclui pratos da culinária indígena e africana no cardápio mensal. “Elaboramos um cardápio atrativo que atenda às necessidades nutricionais dos alunos. Ouvimos sugestões dos diretores e realizamos pesquisas durante visitas às escolas”, acrescenta o coordenador.

iniciativa não apenas nutre, mas também educa, promovendo hábitos alimentares mais saudáveis para as futuras gerações Foto: Divulgação