Reunião entre o Secretário de Desenvolvimento Econômico e executivos do Grupo GPS - Foto: Divulgação

Reunião entre o Secretário de Desenvolvimento Econômico e executivos do Grupo GPSFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2025 12:49

Macaé - O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé recebeu na quarta-feira (5), executivos do Grupo GPS, um dos maiores conglomerados da América Latina, que possui 56 empresas em sua carteira, incluindo a Marfood, especializada em hotelaria marítima. A reunião teve como foco discutir o potencial de crescimento da cidade, atração de novos investimentos e a geração de empregos no município.

Durante o encontro, o diretor comercial do grupo destacou a oportunidade de expandir suas atividades em Macaé, atendendo tanto as empresas já estabelecidas quanto aquelas que estão por se instalar. O secretário aproveitou a ocasião para apresentar o robusto cenário de crescimento econômico da cidade, com ênfase no setor energético e projetos estratégicos como a Rota 5, a instalação da planta de GNL (Gás Natural Liquefeito) e o desenvolvimento de novos segmentos como a produção de grãos e pecuária.

O Grupo GPS, um dos maiores empregadores da região, atua em áreas como segurança, logística, serviços industriais, alimentação e infraestrutura. Com a aquisição da Marfood, o grupo também se fortalece na área de hotelaria em plataformas e navios, mostrando um olhar atento para as oportunidades no setor marítimo.