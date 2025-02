Até o momento, não há informações sobre o estado da vítima ou as causas do acidente - Foto: Reprodução

Publicado 10/02/2025 09:02

Macaé - A manhã desta segunda-feira (10), começou com um acidente na Rodovia Amaral Peixoto, na entrada da Fazenda Mutum, ao lado da empresa Ocyan, no bairro São Marcos, em Macaé. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro, deixando uma pessoa ferida no chão à espera de atendimento.

A situação ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas alertando sobre a insegurança na região. "Essa estrada é muito perigosa. Quando eu fazia Jovem Aprendiz na Ocyan, quase fui atropelado nesse trecho", relatou um usuário. Outro comentário reforçou a necessidade de cautela: "Essa parte do trajeto merece atenção redobrada!"

