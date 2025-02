Craques Dedé e Anderson Águia ministram clínica de futevôlei - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Craques Dedé e Anderson Águia ministram clínica de futevôleiFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 09/02/2025 20:51

Macaé - A Praia Campista, em Macaé, foi o cenário de um grande encontro esportivo no sábado (8), dentro da programação do Sesc Esportivo 2025. O evento contou com uma clínica de futevôlei comandada por dois ícones da modalidade, que compartilharam suas experiências e técnicas com os participantes. A iniciativa, promovida em parceria com a administração municipal, atraiu atletas, praticantes e admiradores do esporte, transformando a arena em um verdadeiro centro de aprendizado e competição.



Além da clínica esportiva, o evento também marcou o início do torneio de futevôlei, que reuniu competidores em diferentes categorias. No sábado, as disputas foram nas modalidades Feminino e Misto, enquanto no domingo foi a vez dos atletas da categoria Masculino entrarem em ação. A competição movimentou o fim de semana esportivo, reforçando a valorização do futevôlei na cidade e estimulando novos talentos a se dedicarem ao esporte.



Os ídolos do futevôlei demonstraram técnicas, apresentaram estratégias de jogo e participaram de desafios interativos com os participantes. Para muitos jovens atletas, a oportunidade de aprender diretamente com referências da modalidade foi uma experiência única e motivadora. "Foi incrível estar tão perto desses grandes nomes do futevôlei. As dicas que recebi vão fazer toda a diferença no meu desempenho", afirmou João Pedro, de 17 anos, praticante do esporte.



A jovem Maria Clara, de 19 anos, também elogiou a iniciativa e destacou a importância do evento para o incentivo à prática esportiva na cidade. "Sempre acompanhei futevôlei e poder vivenciar isso de perto foi sensacional. Esse tipo de evento motiva a gente a continuar treinando e buscando evolução", disse.



Além das atividades voltadas ao futevôlei, a programação do Sesc Esportivo 2025 trouxe uma série de atrações para os amantes do esporte. Escalada, skate, beach tennis, beach soccer, fitdance e outras modalidades garantiram a diversão do público, incluindo ações voltadas para a terceira idade, como o aulão do Movimente-se e a arena de lutas.

Craques Dedé e Anderson Águia ministram clínica de futevôlei Foto: Moisés Bruno H. Santos

O evento reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento esportivo e a promoção de hábitos saudáveis. "Esse tipo de iniciativa é fundamental para fortalecer o futevôlei e outras modalidades esportivas, incentivando a prática de atividades físicas e proporcionando momentos de lazer para a população", destacou o secretário de Esportes.



Com arquibancadas cheias e clima de celebração, a clínica de futevôlei e o torneio deixaram um legado de incentivo ao esporte em Macaé. A expectativa é que ações como essa continuem acontecendo, promovendo a inclusão esportiva e revelando novos talentos na cidade. O evento reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento esportivo e a promoção de hábitos saudáveis. "Esse tipo de iniciativa é fundamental para fortalecer o futevôlei e outras modalidades esportivas, incentivando a prática de atividades físicas e proporcionando momentos de lazer para a população", destacou o secretário de Esportes.Com arquibancadas cheias e clima de celebração, a clínica de futevôlei e o torneio deixaram um legado de incentivo ao esporte em Macaé. A expectativa é que ações como essa continuem acontecendo, promovendo a inclusão esportiva e revelando novos talentos na cidade.