Paulo Miyao e Campeonato de Jiu-Jitsu agitam domingo em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Paulo Miyao e Campeonato de Jiu-Jitsu agitam domingo em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 09/02/2025 20:57 | Atualizado 09/02/2025 20:58

Macaé - O domingo foi de intensidade e aprendizado no ginásio poliesportivo de Macaé, que recebeu a presença ilustre de Paulo Miyao, um dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial. O evento, que fez parte do campeonato organizado pela Secretaria de Esportes, reuniu lutadores de diversas idades e níveis técnicos, além de fãs da arte suave, que puderam acompanhar de perto um dos grandes mestres da modalidade.



Discípulo de Cícero Costha e referência no jiu-jitsu, Miyao comandou uma clínica especial, compartilhando técnicas refinadas e sua experiência internacional com os participantes. Durante a aula, o atleta destacou a importância da postura correta, controle de posição e finalizações eficientes, além de reforçar a disciplina e a dedicação necessárias para alcançar o mais alto nível no esporte.



"Nosso objetivo é incentivar o crescimento do jiu-jitsu em Macaé e proporcionar aos atletas locais a chance de aprender com os melhores. Ter um nome como Paulo Miyao conosco é um grande privilégio", afirmou César Maillet, secretário de Esportes.



Além da clínica, o campeonato de jiu-jitsu movimentou o ginásio com disputas equilibradas e momentos de alta competitividade. Lutadores de diferentes faixas e categorias demonstraram talento e determinação, proporcionando um espetáculo para o público presente. A energia no local reforçou a importância do evento para o desenvolvimento do esporte na região.



Para Cauê Holanda, instrutor de jiu-jitsu, o incentivo a eventos como esse vai muito além das competições. "O jiu-jitsu é um dos principais aliados no combate à ansiedade e depressão entre os jovens. Mais do que um esporte, ele ensina valores como disciplina e respeito, que fazem a diferença dentro e fora dos tatames", destacou.

Paulo Miyao e Campeonato de Jiu-Jitsu agitam domingo em Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos

Os irmãos Miyao, reconhecidos mundialmente, são referências em técnica e inovação dentro da modalidade. Paulo, faixa-preta respeitado no cenário internacional, tem no currículo títulos de prestígio, como o Campeonato Mundial, o Pan-Americano e conquistas em torneios de alto nível. Seu estilo agressivo e preciso no solo o tornou um dos lutadores mais temidos da categoria.



A participação de Miyao em Macaé não passou despercebida. O evento inspirou novos praticantes e reforçou a força do jiu-jitsu na cidade. Mariana Costa, que assistiu à competição, saiu decidida: "Vim a convite do meu primo, gostei muito do evento e agora vou procurar uma escola de artes marciais para treinar".



Com casa cheia e adesão maciça da comunidade esportiva, a expectativa é de que eventos como esse se tornem cada vez mais frequentes, fortalecendo a base de atletas e incentivando novas gerações a mergulharem no mundo do jiu-jitsu. Os irmãos Miyao, reconhecidos mundialmente, são referências em técnica e inovação dentro da modalidade. Paulo, faixa-preta respeitado no cenário internacional, tem no currículo títulos de prestígio, como o Campeonato Mundial, o Pan-Americano e conquistas em torneios de alto nível. Seu estilo agressivo e preciso no solo o tornou um dos lutadores mais temidos da categoria.A participação de Miyao em Macaé não passou despercebida. O evento inspirou novos praticantes e reforçou a força do jiu-jitsu na cidade. Mariana Costa, que assistiu à competição, saiu decidida: "Vim a convite do meu primo, gostei muito do evento e agora vou procurar uma escola de artes marciais para treinar".Com casa cheia e adesão maciça da comunidade esportiva, a expectativa é de que eventos como esse se tornem cada vez mais frequentes, fortalecendo a base de atletas e incentivando novas gerações a mergulharem no mundo do jiu-jitsu.