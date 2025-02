Equipes de mergulhadores intensificam buscas por jovem desaparecida no mar da Praia dos Cavaleiros, em Macaé - Foto: Reprodução

Equipes de mergulhadores intensificam buscas por jovem desaparecida no mar da Praia dos Cavaleiros, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 11/02/2025 11:27

Macaé - A jovem Bianca Schuab, de 13 anos, segue desaparecida após ser arrastada pelo mar na Praia dos Cavaleiros, em Macaé, na noite de domingo (9). Ela estava acompanhada de um adolescente, que conseguiu ser resgatado, mas não teve sucesso ao tentar salvar a amiga. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros têm se empenhado em uma busca incansável para localizá-la.

No terceiro dia de buscas, os bombeiros de Macaé receberam apoio especializado do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5º GBM) de Campos dos Goytacazes, que trouxe mergulhadores e equipamentos de resgate para ampliar a área de operação. Além de jet skis, botes e barcos, os mergulhadores estão realizando varreduras subaquáticas, com foco em áreas mais profundas, na esperança de encontrar a adolescente.

Testemunhas relataram que o local onde Bianca entrou na água estava sinalizado com bandeira vermelha, indicando risco de afogamento devido às fortes correntes marítimas. O jovem que estava com ela tentou socorrê-la, mas acabou sendo também arrastado pelas águas, sendo resgatado por guarda-vidas que estavam de plantão, por coincidência, após o expediente.

As buscas continuam sem previsão de término, com as equipes focadas na segurança da operação e a esperança de que as condições climáticas melhorem para dar mais visibilidade ao trabalho. Familiares e amigos de Bianca acompanham de perto, confiantes de que o resgate seja possível, apesar das dificuldades.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que todos respeitem as sinalizações de segurança nas praias, evitando áreas perigosas e prevenindo outros acidentes.

Equipes de mergulhadores intensificam buscas por jovem desaparecida no mar da Praia dos Cavaleiros, em Macaé Foto: Reprodução