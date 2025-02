Equipes da Vigilância Ambiental intensificam ações na região serrana para conter a febre oropouche - Foto: Ilustração

Publicado 11/02/2025 10:14

Macaé - Diante do aumento de casos da febre oropouche no Brasil e da semelhança dos sintomas com a dengue, a Vigilância Ambiental intensificou as medidas preventivas no município. A doença, causada pelo vírus Oropouche e transmitida pela picada do inseto maruim, provoca febre, dores musculares, dor de cabeça, náusea e diarreia.

Nesta semana, as equipes estão concentradas na região serrana, ampliando as ações de conscientização e combate ao vetor. Segundo Julinho Antunes, gerente de Vigilância Ambiental, o trabalho é realizado em parceria com as secretarias de Saúde e Interior. “Estamos reforçando as visitas de campo com orientações à população e aplicando medidas químicas e mecânicas para conter a proliferação do inseto”, destacou.

O Ministério da Saúde recomenda o uso de roupas que cubram a pele ao ar livre e a manutenção da limpeza de terrenos para evitar a proliferação do maruim. A Vigilância também alerta para a diferença entre a febre oropouche e a dengue, ressaltando que cada uma tem um vetor distinto. “O oropouche é transmitido pelo maruim, enquanto a dengue é pelo Aedes aegypti. Caso apresentem sintomas, os moradores devem procurar atendimento médico imediato”, alertou Julinho Antunes.