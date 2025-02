Agressor foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 11/02/2025 10:26

Macaé - Policiais militares do 32º BPM prenderam, na segunda-feira (10), um homem acusado de tentativa de homicídio em Macaé. O crime ocorreu após uma confraternização entre amigos, quando o agressor atacou a vítima com uma faca, sem qualquer justificativa aparente.

A equipe policial foi acionada pelo sistema Maré Zero e se deslocou até o Hospital Público Municipal (HPM), onde a vítima, ferida no tórax, recebia atendimento. Apesar do ataque, o homem está consciente e fora de risco.

Ao verificar a identidade do suspeito, os agentes constataram que ele possui um extenso histórico criminal, incluindo passagens por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, envolvimento com facção criminosa, ameaça, violência doméstica e associação para o tráfico de drogas.

O agressor foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tentativa de homicídio, conforme previsto no artigo 121 do Código Penal, combinado com o parágrafo 2º do artigo 14.