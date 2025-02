Feira de Oportunidades vai acontecer das 9h às 17h no Colégio Castelo - Foto: Ilustração

Publicado 11/02/2025 12:24

Macaé - Neste sábado (15), Macaé será palco de uma grande chance para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho. A Feira de Oportunidades, que acontece das 9h às 17h no Colégio Castelo, localizado na Avenida Santos Moreira, 445, no bairro Miramar, reunirá centenas de vagas de emprego em diversos setores, com opções para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Com o intuito de facilitar a inserção e recolocação profissional, o evento contará com a participação de empresas de diferentes áreas, oferecendo vagas para quem possui ensino fundamental, médio, técnico e até superior.

Os interessados devem levar um currículo atualizado e um documento de identificação com foto para garantir sua participação. A entrada é gratuita, e é sugerido, mas não obrigatório, que os participantes levem 1 kg de alimento não perecível.