Day & Marimba levam clássicos da MPB e samba ao público no Calçadão de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Day & Marimba levam clássicos da MPB e samba ao público no Calçadão de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/02/2025 14:25

Macaé - A programação musical do projeto Choro na Rua, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Macaé, contará com a energia contagiante da dupla Day & Marimba neste sábado (15). A apresentação acontece das 11h às 13h, no Calçadão Rui Barbosa, em frente à Sociedade Musical Nova Aurora, um dos pontos de maior movimento no centro comercial da cidade.

O duo promete um repertório repleto de sucessos da música popular brasileira, trazendo interpretações marcantes de clássicos como *Flor de Lis* (Djavan), *Não Deixe o Samba Morrer* (Alcione) e *All Star* (Nando Reis). Mesmo sem integrar oficialmente o cadastro de artistas da Secretaria de Cultura, a dupla garantiu presença no evento, que abre espaço para talentos locais se apresentarem.

A secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou a importância da iniciativa como uma vitrine para novos artistas. “O palco aberto é uma oportunidade para quem deseja mostrar seu talento, com toda a estrutura de som e divulgação garantida”, ressaltou.

Com 32 anos de carreira, Douglas, conhecido como Marimba, atua como baterista e percussionista em diversas bandas, como Mac Coisa e Forró Pai D'Égua. Há nove anos, passou a se apresentar também com voz e violão, formando, ao lado de Day, uma parceria musical e pessoal. O casal, que se apresenta em toda a região, leva sua sonoridade para eventos, seja em formato acústico ou acompanhado por banda completa.