Prefeitos da região discutem projetos e investimentos em Brasília para fortalecer os municípios e garantir avanços estruturaisFoto: Reprodução

Publicado 12/02/2025 11:32

Macaé - Em busca de investimentos e soluções para desafios comuns, prefeitos da região participaram de um encontro em Brasília com representantes do governo federal. A reunião, que contou com a presença de lideranças de Macaé, Rio das Ostras e Quissamã, teve como objetivo garantir avanços em áreas estratégicas como Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Econômico.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os gestores destacaram a importância da união entre os municípios para impulsionar o crescimento da região. O prefeito de Macaé ressaltou que o encontro foi essencial para conhecer oportunidades e viabilizar projetos que beneficiem a população. Além disso, reforçou que a parceria entre os municípios é fundamental para a captação de recursos e implementação de políticas públicas eficientes.

O prefeito de Rio das Ostras, por sua vez, enfatizou que a cidade e Macaé compartilham não apenas fronteiras, mas também desafios e aspirações. Ele destacou que a integração entre as administrações pode potencializar avanços em setores essenciais, garantindo mais qualidade de vida aos moradores. Segundo ele, seja na Saúde, Infraestrutura ou Segurança, o diálogo e a cooperação são fundamentais para que a região continue crescendo.

O encontro também contou com a participação de representantes da Prefeitura de Quissamã, que reforçaram a necessidade de articulação política para conquistar melhorias significativas para a população. A presença de diferentes lideranças regionais evidencia a preocupação conjunta com o fortalecimento dos municípios e a busca por soluções eficazes para problemas que afetam a região como um todo.

A expectativa agora é que os prefeitos avancem nas negociações e formalizem convênios que tragam benefícios concretos para as cidades. A mobilização política em Brasília demonstra o comprometimento das gestões em garantir que os interesses da população sejam atendidos, consolidando a importância da parceria entre os municípios.