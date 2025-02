Passeio cultural revela a história e as transformações do bairro Imbetiba ao longo dos anos - Foto: Ilustração

Passeio cultural revela a história e as transformações do bairro Imbetiba ao longo dos anosFoto: Ilustração

Publicado 13/02/2025 14:45

Macaé - O bairro Imbetiba recebe mais uma edição do projeto Walking Tour nesta sexta-feira (14), às 9h30. A iniciativa da Secretaria Adjunta de Turismo oferece um passeio guiado pelos patrimônios históricos, culturais e naturais da região, destacando sua transformação ao longo dos séculos. Para participar, basta enviar nome completo para o e-mail macaewt@gmail.com.

O percurso traça a trajetória do bairro desde sua função como porto comercial no século XIX até seu papel fundamental no crescimento econômico e urbano de Macaé. A guia Paloma Rosa levará imagens antigas para ilustrar a evolução da região, abordando temas como o movimento portuário, a chegada da ferrovia, o desenvolvimento imobiliário e a importância da Petrobras.

Destaques incluem o livro “Macaé Portuária”, que relembra o auge do Cais, e memórias do Grande Hotel Balneário de Imbetiba, pioneiro do turismo local. Novas edições do tour estão previstas para o Farol Velho, Solar dos Mellos e Forte Marechal Hermes.