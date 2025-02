Agentes do 32° BPM realizam abordagem em terreno baldio no bairro Lagomar, onde foram apreendidos entorpecentes - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 09:02

Macaé - Durante patrulhamento de rotina, uma guarnição do 32° BPM, em Macaé, abordou um indivíduo em atitude suspeita em um terreno baldio localizado na Avenida Sergio Vieira de Melo, Travessa 31, no bairro Lagomar.

Durante a investigação no local, os agentes lograram localizar, nas imediações onde o suspeito se encontrava, 39 buchas de maconha e 85 pinos de cocaína.



Diante do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à 123ª Delegacia de Polícia para que as autoridades competentes possam analisar os fatos e tomar as medidas cabíveis.