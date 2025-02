Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Macaé - Foto: Ilustração

Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 13/02/2025 15:47 | Atualizado 13/02/2025 15:49

Macaé - Na manhã desta quinta-feira (13), um trágico acidente ceifou a vida de um trabalhador na empresa Intersea, situada no bairro Imboassica, em Macaé. Segundo informações preliminares, uma peça desprendida atingiu o funcionário, que não resistiu aos ferimentos, sendo constatada sua morte no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas, mas, ao chegarem, constataram que a vítima já estava sem vida.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Macaé, onde será submetido a exames periciais para determinar as causas exatas do acidente. As autoridades responsáveis iniciaram investigações para apurar se houve falhas nos procedimentos de segurança que possam ter contribuído para o incidente. Até o momento, a direção da empresa Intersea não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O lamentável episódio reforça a necessidade de rigorosos protocolos de segurança nas operações industriais, visando evitar que tragédias semelhantes voltem a ocorrer.