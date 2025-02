Agentes do 32° BPM realizam a abordagem em terreno urbano no bairro Cajueiro, em Macaé, resultando na apreensão de dinheiro e celulares - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 09:22

Macaé - Agentes do 32° BPM, durante patrulhamento na Rua Bento Martins da Costa, no bairro Cajueiro, em Macaé, identificaram um indivíduo com histórico de envolvimento em atividades de tráfico local. Ao procederem com a abordagem, o suspeito, conhecido pelo apelido "Du Half" e vinculado à facção ADA – Amigos dos Amigos, tentou fugir com o intuito de ocultar o dinheiro proveniente da comercialização de entorpecentes.

Após um cerco eficiente, os policiais conseguiram interceptar o acusado, que foi revistado e encontrado com R$59,00 em espécie e dois celulares. As evidências indicam que o material apreendido está relacionado às operações de venda de drogas realizadas na área. O suspeito foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia para que as autoridades competentes analisem os fatos e tomem as medidas cabíveis.

A ação reforça o compromisso dos agentes com a segurança pública e o combate às atividades ilícitas na região, contribuindo para a manutenção da ordem e proteção dos moradores.